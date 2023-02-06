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16:55, 6 февраля 2023Силовые структуры

Начато расследование применения химоружия против российских военных

СКР расследует факты применения ВСУ химического оружия в Соледаре и Артемовске
Начало событий в новости В ДНР заявили о применении украинскими военными химоружия

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием фактов применения химического оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ) против российских военнослужащих у Соледара и Артемовска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия будут установлены обстоятельства произошедшего и причастные к совершению преступления.

В ведомстве указали на сведения от органов власти Донецкой народной республики (ДНР) об использовании украинскими войсками беспилотников с химоружием, в результате чего у российских военнослужащих отмечались случаи ухудшения состояния здоровья и симптомы отравления. Такие факты не единичны, отметили в СКР.

Ранее 6 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ сбрасывали на российских бойцов с дрона некие «химические составы». С таким же заявлением выступал и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВСУ применили химоружие на соледарском и артемовском направлениях, откуда поступали сообщения о тошноте, рвоте и головокружении у российских бойцов.

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Любовь Ширижик
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