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23:18, 9 апреля 2024Россия

В России обвинили ВСУ в применении химоружия под Клещеевкой

Источник ТАСС в силовых структурах РФ: ВСУ применили химоружие под Клещеевкой

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

В России обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в применении химического оружия под Клещеевкой Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Может применяться адамсит (DМ) — отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», — уточнил собеседник агентства.

Адамсит оказывает воздействие на дыхательные пути, вызывает замедление частоты сердцебиения, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

Ранее стало известно, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила информацию о применении Вооруженными силами Украины токсичных химикатов и тщательно проверит зафиксированные факты.

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      Марина Совина
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