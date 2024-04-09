В России обвинили ВСУ в применении химоружия под Клещеевкой

Источник ТАСС в силовых структурах РФ: ВСУ применили химоружие под Клещеевкой

В России обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в применении химического оружия под Клещеевкой Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Может применяться адамсит (DМ) — отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», — уточнил собеседник агентства.

Адамсит оказывает воздействие на дыхательные пути, вызывает замедление частоты сердцебиения, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

Ранее стало известно, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила информацию о применении Вооруженными силами Украины токсичных химикатов и тщательно проверит зафиксированные факты.

