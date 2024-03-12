Раскрыт ответ Запада на информацию о применении Киевом химоружия

Тарабрин: Запад в ОЗХО не опроверг информацию о применении Киевом химоружия

Западные представители в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли опровергнуть информацию России о применении Киевом токсичных химикатов. Об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в штаб-квартире ОЗХО был организован брифинг, где показали материалы. По его словам, мероприятие заинтересовало неангажированных государств-членов организации. На брифинге присутствовали около 20 делегаций развивающихся стран. Однако представители Запада решили не приходить.

При этом, по словам Тарабрина, отсутствие западных лиц не помешало им назвать представленные Россией данные дезинформацией и пропагандой. «Однако как-либо опровергнуть нас они не смогли», — подчеркнул он.

Ранее постпред РФ при ОЗХО сообщил, что Россия уведомила организацию о планах Киева устроить теракт против российских военных с применением произведенного в США аналога токсичного вещества BZ.