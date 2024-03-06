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18:03, 6 марта 2024Бывший СССР

В Запорожье заявили о способности Украины применить химическое оружие

Балицкий: Украина способна применить любое оружие, включая химическое

Фото: Hollie Adams / Reuters

Украина способна применить любое оружие на фронте, в том числе и химическое. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в комментарии РИА Новости.

Балицкий выступил с заявлением на полях Всемирного фестиваля молодежи. Он подчеркнул, что необходимо отдавать отчет в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) применить все, что есть в их арсенале.

«Противник может применить все, что угодно, — это террористическое государство, фашистское государство», — заявил губернатор Запорожья. Он добавил, что в регионе находится полк радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), который готов отразить химические атаки ВСУ.

Ранее Балицкий рассказал о попытках ВСУ противостоять успехам Российской армии на южном направлении. Он сообщил, что украинские военные предпринимают попытки выстроить эшелонированную оборону, но начали делать это слишком поздно.

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      Юрий Леонов
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