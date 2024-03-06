В Запорожье заявили о способности Украины применить химическое оружие
Украина способна применить любое оружие на фронте, в том числе и химическое. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в комментарии РИА Новости.
Балицкий выступил с заявлением на полях Всемирного фестиваля молодежи. Он подчеркнул, что необходимо отдавать отчет в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) применить все, что есть в их арсенале.
«Противник может применить все, что угодно, — это террористическое государство, фашистское государство», — заявил губернатор Запорожья. Он добавил, что в регионе находится полк радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), который готов отразить химические атаки ВСУ.
Ранее Балицкий рассказал о попытках ВСУ противостоять успехам Российской армии на южном направлении. Он сообщил, что украинские военные предпринимают попытки выстроить эшелонированную оборону, но начали делать это слишком поздно.