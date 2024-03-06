В Запорожье рассказали о попытках ВСУ противостоять успехам Российской армии

Балицкий: ВСУ пытаются выстроить эшелонированную оборону, но уже поздно

Глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) противостоять успехам Российской армии на южном направлении. Он сообщил РИА Новости, что украинские военные предпринимают попытки выстроить эшелонированную оборону на тыловых позициях, но начали делать это слишком поздно, чтобы повлиять на продвижение Вооруженных сил России.

«Это очевидно, что сегодняшние наши успехи на фронте вынуждают противника переходить к глубокой обороне и, соответственно, строить укрепления. И то, что они это начинают только сейчас, говорит о том, что свой момент на постройку они упустили», — заявил политик.

Он подчеркнул, что для создания более сложных, чем обычные окопы, оборонительных укреплений ВСУ понадобится не меньше полугода.

Ранее Балицкий выразил надежду, что в ближайшее время вся территория Запорожской области, включая город Запорожье, перейдет под контроль России.