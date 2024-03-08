Стало известно об использовании Киевом токсичных химикатов в зоне СВО
Киев использует против российских бойцов широкий спектр токсичных химикатов, которые ему поставляют западные кураторы. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, чьи слова приводит РИА Новости.
«Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов», — пояснил он.
По его словам, расследование случаев применения украинцами химикатов ведется в соответствии с требовании Конвенции о запрещении химического оружия.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украина способна применить любое оружие на фронте, в том числе и химическое. «Противник может применить все, что угодно, — это террористическое государство, фашистское государство», — заявил губернатор Запорожья.