В Германии придумали сценарий нападения России на НАТО. В этот раз войне добавили биологического и ядерного оружия

Bild опубликовал четырехфазный теоретический сценарий нападения РФ на НАТО

Немецкий журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Издание указало, что основывалось на «представленном парламенту правительственном документе».

Исходя из сценария, нападение может состоять из четырех фаз. Первая фаза заключается в массовой кампании по дезинформации в СМИ и соцсетях для раскола западного общества. Также возможны кибератаки на объекты критической инфраструктуры.

Во время второй фазы Москва начнет маневры войск на границах НАТО с одновременным усилением шпионажа и кибератак. Возможно выведение из строя первых спутников в космосе и нападения на немецкие химические предприятия и атомные станции.

Третья фаза будет заключаться в прямом вторжении российских войск. Четвертая фаза — в боях на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве. Не исключается, что Москва применит биологическое, химическое и ядерное оружие, а с помощью электромагнитных импульсов сожжет все электронные устройства.

В Германии опубликовали второй план войны с начала года

В январе Bild, сославшись на якобы секретный документ бундесвера, сообщал, что ФРГ разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Министерства обороны, может начаться летом 2025 года. Наиболее вероятным местом столкновения автор материала называет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

Согласно документу Минобороны Германии, в день Х главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. Среди них также будут 30 тысяч солдат бундесвера. По данным Bild, эскалация могла начаться в феврале 2024 года с началом активного наступления России на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом к июню ситуация завершилась бы отступлением украинской армии.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен допустил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться в ближайшие три-пять лет, поскольку у Кремля «есть желание сделать это». По словам военачальника, Дания вряд ли подвергнется прямому нападению, однако может столкнуться с угрозой гибридных атак со стороны России.

В январе экс-командующий армией США Бен Ходжес и ряд военных экспертов заявили, что у России есть сценарий нападения на НАТО. По их утверждению, российский флот попытается взять под контроль Арктику и, с помощью ракет, Северную Атлантику.

В России открестились от планов нападать на НАТО

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал смехотворными страхи о якобы предстоящей агрессии Москвы против европейских стран.

А вы, часом, не забыли, что именно европейские государства в разные эпохи (...) нападали на российское государство, с завидным упорством пытаясь его покорить, и неизменно терпели поражение

Василий Небензя постпред РФ при ООН

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила прозвучавшие на Западе планы России как «мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке».

Ранее французский историк Эммануэль Тодд указал, что Россия не планирует нападать на западные страны. Тодд исключил нападение России на НАТО и подчеркнул, что Москва никогда не собиралась осуществлять такие действия. «Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер», — подчеркнул он.