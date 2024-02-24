Небензя высказался о страхах нападения России на европейские страны

Василий Небензя назвал смехотворными страхи нападения России на страны Европы

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал смехотворными страхи о якобы предстоящей агрессии Москвы против европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«А вы, часом, не забыли, что именно европейские государства в разные эпохи (...) нападали на российское государство, с завидным упорством пытаясь его покорить, и неизменно терпели поражение», — подчеркнул он.

Ранее французский историк Эммануэль Тодд заявил, что Россия не планирует нападать на западные страны. Тодд исключил нападение России на НАТО и подчеркнул, что Москва никогда не собиралась осуществлять такие действия. «Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер», — подчеркнул он.

В январе экс-командующий армией США Бен Ходжес и ряд военных экспертов заявили, что у России есть сценарий нападения на НАТО. До этого сообщалось, что Германия разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.