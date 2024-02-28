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23:20, 28 февраля 2024Интернет и СМИ

В Германии опубликовали четырехэтапный план нападения России на НАТО

Bild опубликовал четырехэтапный сценарий нападения России на НАТО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Немецкий журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Издание указало, что основывалось на представленном парламенту правительственном документе.

Исходя из сценария, нападение может состоять из четырех фаз. Первая фаза заключается в массовой кампании по дезинформации в СМИ и соцсетях для раскола западного общества. Также возможны кибератаки на объекты критической инфраструктуры.

Во время второй фазы Москва начнет маневры войск на границах НАТО с одновременным усилением шпионажа и кибератак. Возможно выведение из строя первых спутников в космосе и нападения на немецкие химические предприятия и атомные станции.

Третья фаза будет заключаться в прямом вторжении российских войск. Четвертая фаза — в боях на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве. Не исключается, что Москва применит биологическое, химическое и ядерное оружие, а с помощью электромагнитных импульсов сожжет все электронные устройства.

В январе Bild, сославшись на якобы секретный документ бундесвера, сообщал, что ФРГ разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Министерства обороны, может начаться летом 2025 года. Наиболее вероятным местом столкновения автор материала называет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

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      Марина Совина
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