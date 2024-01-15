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10:42, 15 января 2024Мир

Захарова назвала план атаки России на НАТО «гороскопом для рыбы в раке»

Захарова назвала секретный план атаки России на НАТО прошлогодним гороскопом
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Опубликованный немецким изданием Bild «секретный план атаки России на страны НАТО» назвали «мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Так на публикацию с иронией отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram.

«Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством [его главы Анналены] Бербок», — говорится в сообщении.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера ФРГ написал, что страна разрабатывает план войны между НАТО и Москвой, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года. Согласно документу Минобороны Германии, в день Х главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. Среди них также будут 30 тысяч солдат бундесвера.

Предполагается, что наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Однако авторы материала не делают прогноз, к каким последствиям может привести подобная эскалация.

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      Виктория Кондратьева
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