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17:42, 9 февраля 2024Мир

В НАТО спрогнозировали сроки начала возможной войны с Россией

В Дании заявили, что через 3-5 лет может начаться война между НАТО и Россией
СюжетРоссия и НАТО:
Троэльс Лунд Поульсен

Троэльс Лунд Поульсен. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Военный конфликт между НАТО и Россией может начаться в ближайшие три-пять лет. С таким прогнозом сроков выступил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, его цитирует агентство Reuters.

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия проверит пятую статью НАТО и солидарность альянса», — заявил военный, добавив, что у Кремля «есть желание сделать это».

По словам Троэльса, Дания вряд ли подвергнется прямому нападению, однако может столкнуться с угрозой гибридных атак со стороны России.

В январе стало известно, что Германия разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года. Самым вероятным местом столкновения был назван Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

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      Виктория Кондратьева
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