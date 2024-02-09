В НАТО спрогнозировали сроки начала возможной войны с Россией

В Дании заявили, что через 3-5 лет может начаться война между НАТО и Россией

Военный конфликт между НАТО и Россией может начаться в ближайшие три-пять лет. С таким прогнозом сроков выступил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, его цитирует агентство Reuters.

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия проверит пятую статью НАТО и солидарность альянса», — заявил военный, добавив, что у Кремля «есть желание сделать это».

По словам Троэльса, Дания вряд ли подвергнется прямому нападению, однако может столкнуться с угрозой гибридных атак со стороны России.

В январе стало известно, что Германия разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года. Самым вероятным местом столкновения был назван Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.