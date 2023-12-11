Минобороны рассказало об экспериментах США в лабораториях на Украине. Там изучали коронавирусы и миграцию летучих мышей

МО РФ: на Украине во время СВО проводились эксперименты при поддержке США

Минобороны России получило новые доказательства опасных военно-биологических исследований в лабораториях на Украине, проводившихся при поддержке США. Эти исследования нарушали Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), утверждает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, опасные исследования продолжались и после начала российской спецоперации.

Кириллов заявил, что в ходе СВО был получен доступ к ряду украинских биообъектов, в частности лабораториям в городах Рубежное, Северодонецк и Херсон. Анализ документов в них «подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона». Там, в частности, изучались восприимчивость населения Украины к зоонозным инфекциям, проходили испытания фармпрепаратов на местных жителях.

Кроме того, в ветлаборатории в поселке Мангуш в ДНР нашли коллекцию эталонных штаммов микроорганизмов, привезенную из Американской типовой коллекции, которая предназначена для изучения экономически значимых заболеваний животных.

А в биосферном заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области изучались пути миграции перелетных птиц.

Установлены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, летальность которых при передаче человеку может достигать 40 процентов Игорь Кириллов начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ

Минобороны считает, что Украина может организовать провокацию с химоружием

После провала контрнаступления Украина может устроить провокацию против России, используя химическое или биологическое оружие, утверждает начальник войск РХБЗ. Он заявил, что офис президента Украины координирует действия своих спецслужб по организации такой провокации.

Кириллов сослался на данные о том, что осенью украинская компания «Реалаб» приобрела в Германии партию триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия, которые произвели в США. При помощи этих химических веществ можно создать отравляющее вещество, из-за чего они запрещены вышеупомянутой конвенцией. ВСУ могут применить такие вещества против наиболее активно наступающей группировки Российской армии, считает Кириллов.

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Также Украина готова заразить источники питьевой воды, запасы продовольствия и корма для животных. По словам Кириллова, на это указывает то, что в ноябре 2023 года в Запорожской области установили вспышку африканской чумы свиней, которая была организована умышленным заносом возбудителя болезни.

Также Минобороны вновь указало на вероятное участие США в происхождении COVID-19

В этой же речи Кириллов рассказал, что американская администрация незадолго до пандемии COVID-19 якобы финансировала проекты по системному изучению коронавирусов, они проводились в том числе на Украине с 2016 по 2020 год. Он рассказал, что в распоряжении России есть отчеты по итогам исследований, где сказано, что «в ходе работ на территории Украины были идентифицированы особи летучих мышей, мигрирующие на расстояние до 800 километров вглубь таких стран, как Венгрия и Россия».

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В связи с этим генерал вновь указал на признаки искусственного происхождения COVID-19 — нехарактерную для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, отличия в летальности, неравномерность географического распространения. По его мнению, может иметь место сговор правительственных структур США с крупными фармкорпорациями, впоследствии создававшими вакцины, ради роста прибыли.

Брифинг Кириллов закончил тем, что призвал усилить режим нераспространения биологического оружия в мире, а также снабдить его механизмом проверки.