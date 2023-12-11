Минобороны предупредило о подготовке Украиной провокации против России

Минобороны: Украина готовит против России провокацию с применением химии

Спецслужбы Украины готовят против России провокацию с применением химических веществ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова приводит РИА Новости.

«С учетом опыта сирийского конфликта предполагается, что обвинение Вооруженных сил России в применении химического оружия позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ», — пояснил он.

Представитель Минобороны отметил, что с этой целью Служба безопасности Украины (СБУ) начала сотрудничать с компанией «Реалаб», специализирующейся на импорте химических реагентов и прекурсоров. Через эту фирму осенью 2023 года закупили в Германии партию триэтаноламина, а также азотосодержащего соединения натрия, которое производится американской компанией Honeywell Research Chemicals.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что Украина совершила провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с целью срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Уточняется, что 2 ноября около 12:30 по московскому времени в районе Энергодара, находящегося около ЗАЭС, дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять украинских беспилотных летательных аппаратов.