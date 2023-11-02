Минобороны России сообщило об украинской провокации на ЗАЭС

Минобороны России: Украина совершила провокацию на Запорожской АЭС

Украина совершила провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с целью срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии», — пояснили в министерстве.

По данным оборонного ведомства, 2 ноября около 12:30 по московскому времени в районе Энергодара, находящегося около ЗАЭС, дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

В октябре морпехи Черноморского флота (ЧФ) России пресекли очередную попытку высадиться рядом с Запорожской АЭС. Отмечается, что разведчики попытались приблизиться с правого берега практически обмелевшего Каховского водохранилища, однако российские морпехи нанесли удар.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.