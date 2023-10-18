Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 18 октября 2023Россия

Госдума отозвала ратификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что это значит для России?

Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы России приняли в третьем чтении проект закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается на портале системы обеспечения законодательной деятельности. Депутаты проголосовали за документ единогласно, поправки в него не вносились.

Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ приняли в сжатые сроки

Первое чтение законопроект прошел 17 октября, а второе и третье — 18-го. В каждом из трех чтений по документу, внесенному всеми парламентариями, депутаты голосовали единогласно.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Разработали законопроект также в сжатые сроки. Возможный отзыв ратификации затронул в своем выступлении на Валдае президент России Владимир Путин 5 октября, а уже 6 числа спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал начало работы над законом.

Что означает отзыв ратификации ДВЗЯИ для России?

Отзыв ратификации не означает автоматического выхода из ДВЗЯИ. Как сообщается в пояснительной записке к документу, Москва продолжит оставаться его участником «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами». «Реализация федерального закона (...) будет являться ответной мерой в отношении США, которые в течение длительного времени не предпринимали и не демонстрируют намерения предпринимать в обозримом будущем шагов по ратификации ДВЗЯИ», — говорится в документе.

В российском Министерстве иностранных дел, в свою очередь, отмечали, что продолжение испытаний возможно, но лишь в качестве ответной меры на аналогичные действия США. В феврале 2023 года Путин призвал Росатом и Министерство обороны подготовиться к такому сценарию.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

После заявления президента в Минобороны напомнили, что российский ядерный полигон на Новой Земле всегда поддерживается в готовности к возобновлению испытаний.

Теперь отзыв ратификации рассмотрит Совет Федерации

Закон будет изучен на заседании верхней палаты российского парламента через неделю — 25 октября, сообщил сенатор Владимир Джабаров. С таким же заявлением 17 октября выступал и глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Материалы по теме:
«Радиоактивные облака накрывали города» СССР и США взорвали почти 2000 ядерных бомб. Какой урон нанесли эти испытания?
«Радиоактивные облака накрывали города»СССР и США взорвали почти 2000 ядерных бомб. Какой урон нанесли эти испытания?
27 февраля 2023
«Если придет Большой Пипец, нам это пригодится» Как российские выживальщики готовятся к концу света
«Если придет Большой Пипец, нам это пригодится»Как российские выживальщики готовятся к концу света
9 ноября 2022
Москва и Вашингтон потратили более 50 лет, договариваясь о ядерном разоружении. Что из этого вышло?
Москва и Вашингтон потратили более 50 лет, договариваясь о ядерном разоружении.Что из этого вышло?
8 декабря 2022

После Совета Федерации документ должен будет подписать Путин, и лишь после публикации на официальном портале правовой информации закон об отзыве ратификации вступит в силу.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Госдума отозвала ратификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что это значит для России?

    Иран призвал ввести нефтяное эмбарго против Израиля

    Госдуме предложили запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних

    Названо количество пользователей Windows 11

    Дачников призвали срочно раскидать на грядках капустные листья

    Блогерши раскрыли способ быстро высушить одежду после стирки

    Юань обогнал евро по доле в торговле через SWIFT

    В Госдуме отреагировали на идею запретить детское вегетарианство законом

    Президент Сербии оценил желание Болгарии заработать на транзите российского газа

    Актер Белый выступил с критикой в адрес властей Израиля из-за военного конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости