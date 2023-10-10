В МИД России прокомментировали связь выхода из ДВЗЯИ с началом гонки вооружений

Рябков: Россия не видит прямой связи выхода из ДВЗЯИ с началом гонки вооружений

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не видит прямой связи выхода из Договора об отказе от ядерных испытаний (ДВЗЯИ) с началом новой гонки вооружений. Его слова передает РИА Новости.

На вопрос о возможности развития сценария, при котором дератификация ДВЗЯИ со стороны России приведет к новой гонке вооружений, Рябков ответил, что не видит прямой связи и «все зависит от США».

«Если Вашингтон пойдет по разрушительному пути проведения ядерных испытаний, а признаки того, что на Невадском полигоне ведутся или, по крайней мере, велись до последнего времени соответствующие работы, есть», — пояснил он.

Ранее Рябков заявил, что МИД России готовит законопроект по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны Москвы. По его словам, мораторий на проведение ядерных испытаний сохраняется и Россия продолжит передавать данные с мониторинговых радионуклидных станций.