Рябков заявил о подготовке к отзыву ратификации ДВЗЯИ Россией

Рябков: МИД готовит законопроект по дератификации ДВЗЯИ со стороны России

На данный момент Министерство иностранных дел России готовит законопроект по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны Москвы. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «мораторий на проведение ядерных испытаний сохраняется, и речь идет лишь об отзыве ратификации Договора». Также Рябков уточнил, что Россия намерена продолжать передавать данные с мониторинговых радионуклидных станций.

Во время выступления на Валдайском форуме 5 октября президент России Владимир Путин допустил расторжение договора о запрете ядерных испытаний. По мнению Путина, Москва должна зеркально повести себя с Вашингтоном, который подписал этот договор, но не ратифицировал его. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это решение не означает, что Россия намерена проводить ядерные испытания.

