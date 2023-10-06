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13:29, 6 октября 2023Россия

Кремль прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

Песков заявил об отсутствии намерения у России проводить ядерные испытания
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения России их проводить. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Еще давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации», — объяснил официальный представитель Кремля.

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