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18:25, 5 октября 2023Мир

Путин допустил расторжение Россией договора о запрете ядерных испытаний

Путин: РФ может расторгнуть ратификацию договора о запрете ядерных испытаний
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия может расторгнуть ратификацию договора о запрете на проведение ядерных испытаний. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума, трансляция ведется на сайте форума.

«США подписали соответствующий международный акт, документ, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали», — сказал он, добавив, что России необходимо «повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами».

В конце февраля 2023 года Путин заявил, что у Москвы есть информация о том, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия. По его словам, Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям со стороны Вашингтона.

Оружие России
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    Глеб Бажуткин
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