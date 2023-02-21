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14:07, 21 февраля 2023Мир

Путин заявил о намерениях США по испытанию ядерного оружия

Путин заявил, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия

Фото: National Nuclear Security Administration / Reuters

Москва имеет информацию, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Прямую трансляцию речи президента вел телеканал «Россия 24» на платформе «Смотрим».

«В США разрабатывается новое ядерное оружие... Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям [со стороны Вашингтона]», — указал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Президент подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Для дальнейшего взаимодействия в рамках договора, продолжил Путин, Москве нужно понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

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Виктория Кондратьева
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