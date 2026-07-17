Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал четыре страны угрозой для избирательной системы США

Трамп назвал Китай, Россию, КНДР и Иран угрозой избирательной системе США

Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к нации рассказал о рассекречивании данных разведки, которые вскрыли шокирующие уязвимости в системе американских выборов.

Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре Дональд Трамп президент США

Как ранее сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, обращение Трампа к нации будет посвящено предполагаемому вмешательству других государств в американские выборы. Оно началось в 21:00 16 июля по времени Вашингтона (4:00 по московскому времени 17 июля) и продлилось около 40 минут.

Трамп назвал четыре страны угрозой для избирательной системы США

Трамп назвал четыре страны — Россию, Китай, КНДР и Иран — угрозой для избирательной системы США.

Противники США — в том числе, как минимум, Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также негосударственные группировки — обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США Дональд Трамп президент США

При этом в феврале американский лидер утверждал, что во вмешательстве в американские выборы виноваты те, кто обвинял в этом Россию.

«Те же самые люди, которые кричали "Россия, Россия, Россия", манипулировали нашими выборами», — подчеркнул тогда глава Белого дома. По словам Трампа, теперь авторы подобных высказываний, напротив, утверждают, что Россия не имела отношения ко вмешательству в американские избирательные процессы.

Из-за иностранного вмешательства в выборы США понесли огромный ущерб

Американский президент заявил, что в результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб.

Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж Дональд Трамп президент США

По мнению Трампа, такая ситуация не может продолжаться. Он призвал американцев сплотиться для решения этого вопроса вне зависимости от их политических предпочтений.

Глава Белого дома также заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей.

ФБР не признавало вмешательство КНР в выборы в 2020 году

Федеральное бюро разведки (ФБР) выступало против включения в официальный доклад национальной разведки утверждений о вмешательстве Китая в выборы в США в 2020 году.

Соответствующий документ был рассекречен Белым домом после обращения американского лидера Дональда Трампа к нации, в котором он напрямую обвинил Пекин во вмешательстве в выборы.

ФБР считало утверждения об умышленном вмешательстве недоказанными. В переписке между представителем бюро и Национального разведывательного совета офицер разведки указывал, что власти Китая намеревались направить часть усилий на то, чтобы косвенно повлиять на американских кандидатов.

Разведсообщество неоднократно заявляло на основе совокупности разведданных, что доказательств такого намерения нет... Такое прямолинейное заявление об этом, без подтверждающих доказательств, вводит в заблуждение рассекреченный документ Белого дома

Китайская сторона никогда не пыталась повлиять на результаты выборов в США, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне.

