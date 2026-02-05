Трамп назвал виновных во вмешательстве в американские выборы

Трамп: Во вмешательстве в американские выборы виноваты те, кто обвинял Россию

Во вмешательстве в американские выборы виноваты те, кто обвинял в этом Россию. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Те же самые люди, которые кричали "Россия, Россия, Россия", манипулировали нашими выборами», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, теперь авторы подобных высказываний, напротив, утверждают, что Россия не имела отношения ко вмешательству в американские избирательные процессы.

Ранее глава Белого дома заявил, что утверждения о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года являются фальсификацией.