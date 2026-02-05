Трамп назвал одним словом утверждения о вмешательстве России в выборы США

Трамп заявил, что утверждения о вмешательстве РФ в выборы США — фальсификация

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года являются фальсификацией. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.

«Все говорили о России, а это оказалось фальсификацией», — сказал он. При этом глава Белого дома не исключил возможность влияния зарубежных стран на выборы, отметив необходимость обеспечения честного избирательного процесса.

Ранее Трамп заявлял, что «теория об ужасном российском следе», которая широко распространилась во время выборов в США в 2016 году, сильно мешала взаимодействию Вашингтона и Москвы.

До этого американский лидер уже упоминал, что заговор о якобы существовавшем вмешательстве России в выборы 2016 года является «одним из величайших обманов» в истории США. Глава Белого дома сравнил заговор о российском следе с зеленой энергетикой.