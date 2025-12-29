Реклама

02:05, 29 декабря 2025

Трамп пожаловался на мешающую работе с Россией «ужасную мистификацию»

Трамп: Теория об ужасном российском следе мешала взаимодействию США и РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Теория об ужасном российском следе, которая широко распространилась во время выборов в США в 2016 году, сильно мешала взаимодействию Вашингтона и Москвы. На это пожаловался американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде, трансляцию которой вел Белый дом.

«Но мистификация с "Россией, Россией, Россией", которая была ужасной выдуманной, полностью фиктивной историей... на самом деле это мешало нам вести дела с РФ. И России тоже мешало взаимодействовать с нами. Но, несмотря на это, мы все же ладим [с российским лидером Владимиром Путиным]», — подчеркнул Трамп.

В начале декабря американский лидер уже упоминал, что заговор о якобы существовавшем вмешательстве России в выборы 2016 года является «одним из величайших обманов» в истории США. Глава Белого дома сравнил заговор о российском следе с зеленой энергетикой.

