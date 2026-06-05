Путин заявил об огромной ошибке США

Путин: Попытка использовать доллар как оружие была огромной ошибкой

Президент России Владимир Путин высказался о последствиях использования доллара как оружия прежними властями США. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства убежден, что многие в Соединенных Штатах уже осознали катастрофичную ошибочность такого шага. Путин заметил, что США зарабатывают большие деньги благодаря роли доллара в мировой экономике. Однако теперь во многих странах стали задумываться о том, что это оружие может быть применено и против них.

До этого Путин обратил внимание, что в торговых связях с основными экономическими партнерами Россия в основном использует национальные валюты.

По данным Банка России, доля рубля в российском экспорте выросла до рекордных значений в 64,9 процента. Рост доли рубля в расчетах идет на фоне снижения доли платежей в валютах дружественных государств.