00:12, 4 декабря 2025Мир

Трамп сравнил заговор о российском вмешательстве в выборы США с зеленой энергетикой

Трамп: Заговор о российском следе является одним из величайших обманов в истории
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский президент Дональд Трамп назвал заговор о якобы существовавшем вмешательстве России в выборы 2016 года «одним из величайших обманов» в истории США. Об этом пишет РИА Новости.

Во время подписания указа о прекращении действия топливного стандарта, введенного экс-главой Белого дома Джо Байденом, Трамп сравнил заговор о российском следе с зеленой энергетикой.

«Сегодня мы делаем еще шаг к тому, чтобы положить конец заговору о зеленой энергетике, одному из крупнейших заговоров, кроме, возможно, заговора о российском вмешательстве», — подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп заявил, что бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны ответить за скандал о мнимом вмешательстве России в выборы в 2016 году.

