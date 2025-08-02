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08:50, 2 августа 2025Мир

Трамп потребовал наказать Обаму и Клинтон за скандал о вмешательстве России в выборы

Трамп: Обама и Клинтон должны ответить за скандал о вмешательстве РФ в выборы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны ответить за скандал о мнимом вмешательстве России в выборы в 2016 году. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в интервью Newsmax.

«Я думаю, они должны заплатить цену. Кстати, очень большую цену», — подчеркнул глава Белого дома. При этом, по его словам, решение об уголовном преследовании должна принимать глава Минюста Пэм Бонди.

Ранее Трамп заявил, что фабрикация разведданных о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года является огромным скандалом в американской истории. Глава Белого дома отметил, что повторения подобных инцидентов больше быть не должно.

Барак Обама, Джо Байден, Хиллари Клинтон и остальные демократы были изначально обвинены Трампом в создании фейка о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. Глава Белого дома счел, что это госизмена.

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