Трамп обвинил демократов в госизмене из-за искажения данных о России

Трамп заявил, что действия демократических администраций — госизмена

Действия демократических администраций, которые искажали данные разведки о России во время выборов, следует расценивать как государственную измену. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время переговоров с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом младшим, трансляция доступна на официальном сайте Белого дома.

«Это была измена. Это было все, что вы только можете себе представить. Они пытались украсть итоги выборов», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп обвинил своего предшественника, демократа Барака Обаму в фабрикации обвинений против России. По словам политика, Обама, экс-глава Белого дома Джо Байден, кандидат в президенты Хилари Клинтон и другие участвовали в создании фейка о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.