21:40, 28 мая 2026Россия

ВСУ ударили по детскому саду в российском городе

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Пухов LIVE / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории детского сада №3 в Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале 28 мая рассказал глава города Максим Пухов.

В результате атаки была повреждена игровая площадка и новые малые архитектурные формы, которые совсем недавно были установлены в рамках капитального ремонта.

Детей в момент обстрела на территории сада не было, так как он в данный момент только готовится к открытию.

«Невозможно спокойно смотреть на то, как целенаправленно разрушается то, что создается для детей. Для их будущего. Для жизни. Это не военный объект. Это детский сад. Место, где должны звучать детский смех и голоса воспитателей, а не взрывы», — написал Пухов.

Глава города подчеркнул, что несмотря ни на что, территория детского учреждения будет восстановлена и малыши смогут вернуться на оборудованные площадки.

Ранее же ВСУ ударили по территории средней общеобразовательной школы №5, а также по зданию администрации в Энергодаре. По постоянными вражескими обстрелами находится и дорога, ведущая в город.

