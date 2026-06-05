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20:03, 5 июня 2026Моя страна

Россиянин описал традиции на Кавказе фразой «в столетнем доме уживаются три поколения»

Алина Черненко

Фото: paha1205 / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин побывал в Дагестане и описал традиции Кавказа фразой «в столетнем доме без скандалов уживаются три поколения». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Автор публикации приехал в город Дербент весной 2026 года и по приглашению хозяйки одного из домов зашел к местным жителям на чай. Россиянин увидел, что под одной крышей жили три семьи с детьми. У каждого хозяина были свои комнаты для отдыха и сна, но кухня и обеденный стол были общими для всех. «Здесь не принято прятаться по углам со своими тарелками. Если обедать, то всем вместе за огромным столом во дворе», — пояснил Жирухин.

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Он добавил, что мужчины в этой семье следят за порядком и ремонтом, а женщины — «заправляют» на кухне. При этом во главе угла всегда стоит крепкая семейная взаимовыручка.

«Почему же на Кавказе сильны вековые традиции совместного проживания? В мегаполисах люди платят миллионы за одиночество и личные границы. Но взамен получают лишь звенящую пустоту. Здесь семья показывает нам совершенно другую модель человеческих отношений», — заключил путешественник.

Он сделал вывод, что совместное проживание требует огромного терпения и уважения к чужому пространству, однако взамен люди получают надежную опору, которую не купишь ни за какие деньги.

Ранее другой российский тревел-блогер, Алексей Кутовой, побывал на Кавказе и описал поездку фразой «там все не так, как я думал». Например, он убедился, что жители курорта Архыз в Карачаево-Черкесии простые и общительные.

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