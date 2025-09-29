Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 29 сентября 2025Путешествия

Россиянин описал поездку на Кавказ фразой «там все не так, как я думал»

Алина Черненко

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал на Кавказе и описал поездку фразой «там все не так, как я думал». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации впервые отправился на курорт Архыз в Карачаево-Черкесии и убедился, что люди там простые и общительные. По его словам, все собеседники обращались к нему на «ты».

Материалы по теме:
«Приезжих будут оберегать как своих» Жители Северного Кавказа — о туристах в открытой одежде и стереотипах о регионе
«Приезжих будут оберегать как своих»Жители Северного Кавказа — о туристах в открытой одежде и стереотипах о регионе
7 декабря 2021
«Французы украли соус у кабардинцев» Туристы массово едут в Кабардино-Балкарию. Как она стала центром гастротуризма?
«Французы украли соус у кабардинцев»Туристы массово едут в Кабардино-Балкарию. Как она стала центром гастротуризма?
15 октября 2024

«Такое общение на Кавказе связано с традициями открытости, равенства и близости в общении. Здесь это воспринимается как дружеское и искреннее отношение, а не как неуважение», — пояснил он.

Кутовой добавил, что так как в Архызе отдыхает много туристов, там не никаких строгих правил дресс-кода. По его словам, у приезжих довольно свободный стиль в одежде, на что местные закрывают глаза, потому что привыкли.

Кроме того, перед поездкой россиянин думал, что на Кавказе его везде будут пытаться обмануть, однако эти опасения не подтвердились.

«Только в процессе отдыха я понял, насколько много стереотипов сидело у меня в голове и мешало раньше познакомиться поближе с Кавказом. Так что, в итоге я очень доволен поездкой и всем советую побывать в Архызе», — заключил он.

Ранее российская туристка побывала в Дагестане и описала поездку фразой «словно попадаешь в сказку». По ее словам, Дербент очень уютный и «наполнен необычной атмосферой чего-то старинного, немного заброшенного».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные». ВСУ атаковали инфраструктуру в Белгородской области

    Володин встретился с главой Вьетнама

    В Кремле сообщили об отсутствии конкретных сроков визита Ким Чен Ына в Москву

    В европейской стране закрыли аэропорт из-за замеченных в небе БПЛА

    Известную российскую блогершу смутил интимный вопрос от бабушки

    Врач рассказал о первых действиях при попадании в глаз горячего масла

    Останки загадочно пропавшей 23-летней девушки опознали через 12 лет

    Герой России сообщил о взятии под контроль всего юга ДНР

    Россиянин описал поездку на Кавказ фразой «там все не так, как я думал»

    Аэропорт Жуковский ввел временные ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости