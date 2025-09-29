Россиянин описал поездку на Кавказ фразой «там все не так, как я думал»

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал на Кавказе и описал поездку фразой «там все не так, как я думал». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации впервые отправился на курорт Архыз в Карачаево-Черкесии и убедился, что люди там простые и общительные. По его словам, все собеседники обращались к нему на «ты».

«Такое общение на Кавказе связано с традициями открытости, равенства и близости в общении. Здесь это воспринимается как дружеское и искреннее отношение, а не как неуважение», — пояснил он.

Кутовой добавил, что так как в Архызе отдыхает много туристов, там не никаких строгих правил дресс-кода. По его словам, у приезжих довольно свободный стиль в одежде, на что местные закрывают глаза, потому что привыкли.

Кроме того, перед поездкой россиянин думал, что на Кавказе его везде будут пытаться обмануть, однако эти опасения не подтвердились.

«Только в процессе отдыха я понял, насколько много стереотипов сидело у меня в голове и мешало раньше познакомиться поближе с Кавказом. Так что, в итоге я очень доволен поездкой и всем советую побывать в Архызе», — заключил он.

Ранее российская туристка побывала в Дагестане и описала поездку фразой «словно попадаешь в сказку». По ее словам, Дербент очень уютный и «наполнен необычной атмосферой чего-то старинного, немного заброшенного».

