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09:01, 13 марта 2025Путешествия

Россиянка описала поездку в Дагестан фразой «словно попадаешь в сказку»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Туристка побывала в Дагестане и описала поездку фразой «словно попадаешь в сказку». Впечатлениями от путешествия девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Жительница Москвы рассказала, что отправилась в этот регион впервые. Девушка отметила, что в Дербенте живут родители ее супруга, поэтому поездка не была спонтанной и случайной.

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Россиянка сообщила, что билеты на самолет до республики оказались недорогими — примерно две тысячи рублей на человека. «Гостиницу мы решили не снимать, а заселились в съемную квартиру, поближе к родителям, — добавила она. — Стоимость в сутки таких квартир обычно составляет примерно полторы-две тысячи рублей».

По словам москвички, сам город очень уютный и «наполнен необычной атмосферой чего-то старинного, немного заброшенного». «Тут почти не встретить многоэтажек, но зато с большой вероятностью можно увидеть гуляющих коров, бродячих собак и кошек, — продолжила она. — <…>Особенно привлекательным для меня стал вид на горы, который открывается почти из любого уголка Дербента».

Ранее российская туристка поехала на Кавказ ради свидания с парнем из сети и описала его фразой «бельевой маньяк». По словам 28-летней Сабины, она часто заводит курортные романы во время путешествий по России и за ее пределами.

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