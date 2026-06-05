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Силовые структуры
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19:50, 5 июня 2026Силовые структуры

Российскую учительницу оправдали в заказном убийстве бывшего мужа

На Урале суд во второй раз оправдал учительницу Исаеву, обвиняемую в убийстве экс-супруга
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор 42‑летней Наталье Исаевой, которую бывший супруг обвинил в заказе на его убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Приговор вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, которые пришли к выводу об отсутствии события преступления. Они сочли Исаеву невиновной в инкриминируемом ей преступлении и признали за ней право на реабилитацию.
 
Следствие полагало, что Исаева, испытывая неприязнь к бывшему сожителю из‑за разногласий по поводу встреч с их общим ребенком, наняла киллера за 276 998 рублей. Он сообщил о готовящемся преступлении потенциальной жертве, который обратился в правоохранительные органы.

Это уже второй оправдательный приговор учительнице Исаевой, отмечает член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева. По ее словам, присяжные оправдали ее единогласно и «хочется верить, что прокуратура снова не будет пытаться отменить оправдание».

Сама Исаева настаивала, что экс-сожитель преследовал ее и дочь и запугивал, поэтому она попросила знакомого поговорить «по-мужски» с ним, но не требовала лишить его жизни. Учительница настаивала: она не приобретала оружие и не подыскивала исполнителей. А вот нечистоплотный знакомый выманивал у нее деньги под разными предлогами.

Ранее сообщалось, что суд оправдал самого пожилого обвиняемого по делу о педофилии россиянина.

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