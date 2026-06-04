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18:52, 4 июня 2026Силовые структуры

Суд оправдал самого пожилого обвиняемого по делу о педофилии россиянина

Суд оправдал 91-летнего краснодарца, обвиняемого по делу о педофилии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд оправдал самого пожилого обвиняемого по делу о педофилии россиянина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 91-летний полуслепой житель Краснодарского края находился под следствием около года. Он ходил на допросы, пережил обыски и смерть своего адвоката.

Инцидент произошел в начале июня 2025 года. Тогда четыре девочки-подростка сняли на видео пожилого мужчину, который якобы удовлетворял себя в их присутствии.

В начале августа пожилого мужчину обвинили по статье о развратных действиях. Его родственники обратились к адвокату. Он рассказал, что пенсионер не понимает, в чем его обвиняют.

По его словам, у его подзащитного уже как 20 лет диагностировано хроническое недержание мочи. Кроме того, он не всегда может справить нужду сразу, иногда ему приходится ждать, пока пройдет боль. Также юрист подчеркнул, что расстояние между подростками и им составляло 19 метров, а так как у мужчины плохое зрение, он вряд ли мог бы кого-то разглядеть.

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