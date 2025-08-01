Полуслепого 90-летнего россиянина обвинили в развратных действиях

На Кубани полуслепого 90-летнего пенсионера обвинили в развратных действиях

На Кубани полуслепого 90-летнего пенсионера обвинили в развратных действиях. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, все произошло в начале июня. Тогда четыре девочки-подростка сняли на видео пожилого мужчину, который якобы удовлетворял себя в их присутствии. Этот ролик они опубликовали в местных Telegram-каналах. Девочки рассказали, что видели, как пенсионер прошел мимо, а потом принялся совершать противоправные действия. Они позвали знакомых юношей. Мужчина объяснил им, что просто хотел справить нужду. Однако, по словам подростков, такое происходит не впервые.

Инцидентом заинтересовались полицейские. Родственники пожилого мужчины сказали, что место, где произошел инцидент, находится в 100 метрах от его дачи, как раз на дороге, по которой он ходит кормить животных. Они обратились к адвокату. Он рассказал, что пенсионер не понимает, в чем его обвиняют. По его словам, у его подзащитного уже как 20 лет диагностировано хроническое недержание мочи. Кроме того, он не всегда может справить нужду сразу, иногда ему приходится ждать, пока пройдет боль. Также юрист подчеркнул, что расстояние между подростками и им составляло 19 метров, а так как у мужчины плохое зрение, он вряд ли мог бы кого-то разглядеть.

По информации Baza, следствие полагает, что пенсионер все специально сделал. Все материалы уголовного дела переданы в суд.

Отмечается, что пенсионер настаивает на невиновности и написал обращение на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 12,5 года колонии строгого режима пенсионера из Курской области, который изнасиловал свою 13-летнюю дочь.