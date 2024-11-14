Российский пенсионер получил 12 лет колонии за изнасилование малолетней дочери

Суд в Курской области дал 12,5 года пенсионеру за изнасилование 13-летней дочери

Суд приговорил к 12,5 года колонии строгого режима пенсионера из Курской области, который изнасиловал свою 13-летнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

63-летнего мужчину признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, все произошло летом 2023 года. К осужденному в дом переехала сестра его покойной супруги, чтобы помочь по хозяйству. Дети женщины, в том числе и потерпевшая, тоже часто приезжали к нему. В один из дней, когда девочка спала, пенсионер изнасиловал ее.

Малолетняя забеременела, но долгое время скрывала этот факт от родственников. Когда сотрудники правоохранительных органов узнали о случившемся, была проведена судебно-генетическая экспертиза — она показала, что девочка является дочерью насильника. Вскоре она родила от него ребенка.

Сам пенсионер вину в преступлении не признал. Он утверждал, что не помнит произошедшего.

Ранее в Амурской области суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима местного жителя, который трижды изнасиловал собственную дочь.