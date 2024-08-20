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15:57, 20 августа 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к 15 годам за изнасилование собственной дочери

В Амурской области суд приговорил мужчину к 15 годам за изнасилование дочери

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Амурской области суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима местного жителя, который трижды изнасиловал собственную дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Его обязали выплатить пострадавшей миллион рублей компенсации морального вреда. Мужчину признали виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он раскаялся в содеянном.

По версии следствия, насилие произошло три раза. Первый раз в январе 2018 года, а также в феврале и июле 2022 года. Девочке в то время не исполнилось даже 14 лет.

Ранее в Мурманской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы мужчину, изнасиловавшего маленькую дочь сожительницы.

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