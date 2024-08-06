Россиянин изнасиловал маленькую дочь сожительницы и получил 18 лет колонии

Под Мурманском дали 18 лет мужчине, изнасиловавшему маленькую дочь сожительницы

В Мурманской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы мужчину, изнасиловавшего маленькую дочь сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей») и пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в 2021 и 2023 годах фигурант в городе Ковдор совершил преступления против половой неприкосновенности ребенка. Когда мать девочки узнала о произошедшем, то сразу обратилась в полицию.

Ранее в Приморском крае следователи возбудили дело против 29-летнего Мыктырбека Сапарова, пытавшегося изнасиловать 25-летнюю отдыхающую на базе «Орхидея».