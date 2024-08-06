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08:03, 6 августа 2024Силовые структуры

СК потребовало арестовать пытавшегося изнасиловать девушку мигранта

СК: в Приморье возбуждено дело против мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В Приморском крае следователи возбудили дело против 29-летнего Мыктырбека Сапарова, пытавшегося изнасиловать 25-летнюю отдыхающую на базе «Орхидея». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. Кроме того, сотрудники СК проводят доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности на базе отдыха

По данным ведомства, ночью 4 августа подозреваемый проник в дом на базе отдыха «Орхидея», где в этот момент спала потерпешая. Мигрант попытался изнасиловать девушку, однако она смогла оказать ему сопротивление. Преступник хотел убежать, но его быстро остановил муж пострадавшей и передал полицейским.

Следователи ходатайствуют об аресте фигуранта.

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      Екатерина Кашурникова
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