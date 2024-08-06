В Приморье задержали пытавшегося изнасиловать девушку мигранта

В Приморском крае задержали мигранта, который пытался изнасиловать девушку

В Приморском крае полиция задержала 29-летнего мигранта Мыктырбека Сапарова, который пытался изнасиловать 25-летнюю девушку. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону, передает РИА Новости.

Утверждается, что ночью в воскресенье, 2 августа, подозреваемый проник в дом на базе отдыха «Орхидея», где в этот момент спала жертва. Мигрант попытался изнасиловать девушку, однако она смогла оказать ему сопротивление. Преступник попытался убежать, но его быстро остановил муж пострадавшей и передал его полицейским.

В отношении Сапарова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ («приготовление к преступлению») и части 1 статьи 131 УК РФ («изнасилование»). По версии следствия, мужчина, вероятнее всего, находился на территории России незаконно.

Ранее стало известно, что в Краснодаре гражданин Таджикистана на протяжении полугода избивал беременную сожительницу. Мужчину удалось задержать, сейчас он ждет суда.