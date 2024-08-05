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15:46, 5 августа 2024Россия

Мигрант полгода избивал беременную россиянку

В Краснодаре гражданин Таджикистана полгода избивал беременную сожительницу

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Краснодаре гражданин Таджикистана на протяжении полугода избивал беременную сожительницу. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По сведениям издания, россиянка решила расстаться с возлюбленным. Тот сначала согласился с ее решением, но спустя какое-то время стал ее преследовать.

В июне мигрант приехал к женщине домой и сильно ударил ее по лицу. Мужчину удалось задержать, сейчас он ждет суда.

До этого в Пермском крае мигранты толпой избили женщину. После этого иностранцы хотели изнасиловать ее, однако за несчастную вступились прохожие. Все нападавшие оказались гражданами Узбекистана.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, интерес к расследованию проявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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