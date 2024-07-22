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16:10, 22 июля 2024Россия

Россиянин в одиночку отбил женщину от оседлавшего ее мигранта-насильника и его подельников

В Пермском крае мигранты избили женщину, изнасиловать ее им помешали прохожие

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Пермском крае мигранты толпой избили женщину. После этого иностранцы хотели изнасиловать ее, однако не успели сделать это из-за одного обстоятельства, сообщает МК.RU.

Пьяные мигранты напали на женщину на лесном участке дороги по пути к месту купания неподалеку от поселка Култаево. Они несколько раз ударили россиянку по лицу, после чего разорвали на ней платье и повалили на землю. Для устрашения один из них заявил ей, что месяц назад он схожим образом расправился еще с одной местной жительницей.

В это время гулявшая неподалеку семейная пара услышала женские крики. Глава семьи накинулся на оседлавшего женщину мигранта и повалил его на землю. В это время сообщники иностранца скрылись – их удалось задержать неподалеку от места несостоявшегося изнасилования. Все они оказались гражданами Узбекистана.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, интерес к расследования проявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее похожая ситуация произошла в Москве. Там помочь гулявшей по парку паре оказалось некому. Иностранцы избили спутника девушки, а ее изнасиловали. Опасаясь расправы со стороны угрожавших ножом мигрантов, москвичка притворилась, что получает удовольствие от полового акта. Это помогло сохранить ей жизнь.

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      Алан Босиков
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