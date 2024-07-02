Москвичка сымитировала удовольствие во время изнасилования мигрантами ради одной цели

Москвичка изобразила удовольствие во время изнасилования приезжими, чтобы выжить

Жительница Москвы сымитировала удовольствие во время изнасилования ради того, чтобы выжить. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на источник.

Нападение произошло во время прогулки москвички со своим парнем по одному из парков на северо-западе столицы. Вскоре к ним подошли двое мигрантов и спровоцировали конфликт. После того, как иностранцы избили спутника женщины, они по очереди надругались над ней. Поскольку москвичке угрожали ножом, она изобразила, что ей понравилось происходящее.

Полицейских на место преступления позвали случайные прохожие. Вскоре были задержаны двое уроженцев Узбекистана 1991 и 1997 годов рождения.

Ранее в Петрозаводске были жестоко избиты двое россиян, заступившихся за девушек. В Следственном комитете отметили, что нападавшими могут быть мигранты.