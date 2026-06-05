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20:05, 5 июня 2026Путешествия

Женщина оставила раны на голове туриста и обокрала его на 200 тысяч рублей на Бали

The Sun: Турист показал раны на голове после нападения женщины на Бали
Елизавета Гринберг (редактор)

Турист показал раны на голове после нападения женщины на индонезийском острове Бали, она также обокрала его на 200 тысяч рублей. Кадры публикует издание The Sun.

Инцидент произошел 9 мая. 36-летний Джейми Латан рассказал, что ночью познакомился в одном из ночных заведений острова с местной жительницей, которая угощала его напитками. Он уверен, что женщина подсыпала что-то в его коктейль, после чего ударила его по голове и вывела из заведения.

На улице их уже ждала группа ее сообщников. Латана насильно посадили на мотоцикл и повезли домой. «Я проснулся в одежде», — вспоминает пострадавший. Он уточнил, что женщина оставила раны на его голове и украла 1800 фунтов стерлингов (200 тысяч рублей) из его сумки.

Утром Латан обратился в больницу, где ему наложили 23 шва. Затем он попытался заручиться помощью в ночном клубе и достать кадры с камер видеонаблюдения, но ему отказали в просьбе. Тогда мужчина записал видео, на котором видны его многочисленные раны. Он признался, что теперь не уверен, что хочет путешествовать в одиночку. Также он добавил, что семья и друзья сильно испугались за него.

Ранее пьяный турист избил индонезийца возле клуба на Бали. В итоге он был заперт в супермаркете.

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