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19:05, 15 апреля 2024Путешествия

Пьяный турист избил индонезийца возле клуба на Бали и был заперт в супермаркете

Daily Mail: пьяный австралиец избил индонезийца возле клуба на Бали

Фото: Antara Photo Agency / Reuters

Пьяный австралийский турист избил индонезийца возле клуба на Бали и был заперт местными жителями в супермаркете. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в районе Кута. Австралиец по имени Джон напал на 28-летнего парня перед пляжным клубом Potato Head. Затем группа очевидцев заперла его в магазине до приезда полиции.

Нападавший был арестован, однако допросить его сразу не удалось, поскольку он был сильно пьян. Иностранцу грозит пять лет тюремного заключения.

Ранее неизвестного туриста накачали наркотиками в съемной квартире в Колумбии и обокрали. Уточнялось, что инцидент произошел в городе Медельин в начале апреля. Во время отпуска турист познакомился с двумя женщинами в приложении Tinder и пригласил их в арендованное жилье.

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