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19:01, 12 апреля 2024Путешествия

Женщины познакомились с туристом в Tinder, накачали его наркотиками и обокрали

Daily Mail: туриста накачали наркотиками и обокрали во время отпуска в Колумбии

Кадр: Daily Mail

Неизвестного туриста накачали наркотиками в съемной квартире в Колумбии и обокрали. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Медельин в начале апреля. Во время отпуска турист познакомился с двумя женщинами в приложении Tinder и пригласил их в арендованное жилье. Компания попала на записи с камер видеонаблюдения у входа в дом. Внутри новые знакомые угостили мужчину порошком скополамина, который дезориентирует человека.

Женщины вынесли из квартиры деньги, драгоценности и телефон пострадавшего. В настоящее время они находятся в розыске.

Ранее четверо туристов из Великобритании попытались ограбить машину такси и жестоко избили водителя в Италии, а затем сбежали на родину. Итальянца доставили в больницу с синяками по всему телу и травмами скулы и века.

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      Марк Успенский
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