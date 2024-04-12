Женщины познакомились с туристом в Tinder, накачали его наркотиками и обокрали

Daily Mail: туриста накачали наркотиками и обокрали во время отпуска в Колумбии

Неизвестного туриста накачали наркотиками в съемной квартире в Колумбии и обокрали. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Медельин в начале апреля. Во время отпуска турист познакомился с двумя женщинами в приложении Tinder и пригласил их в арендованное жилье. Компания попала на записи с камер видеонаблюдения у входа в дом. Внутри новые знакомые угостили мужчину порошком скополамина, который дезориентирует человека.

Женщины вынесли из квартиры деньги, драгоценности и телефон пострадавшего. В настоящее время они находятся в розыске.

Ранее четверо туристов из Великобритании попытались ограбить машину такси и жестоко избили водителя в Италии, а затем сбежали на родину. Итальянца доставили в больницу с синяками по всему телу и травмами скулы и века.