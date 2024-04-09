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13:27, 9 апреля 2024Путешествия

Туристы жестоко избили водителя такси ради денег и сбежали на родину

La Primalinea: четверо британцев избили водителя такси в Италии ради денег

Фото: Unsplash

Четверо туристов из Великобритании попытались ограбить машину такси и жестоко избили водителя в Италии, а затем сбежали на родину. Об этом сообщает издание La Primalinea.

Нападение произошло 29 марта на горном курорте Брей-Червиния. 76-летний таксист Марко Пеллиссье припарковал машину, оставив двери незапертыми, и отошел на несколько метров. В этот момент четверо британцев залезли в салон и начали рыться в сумках водителя в поисках денег.

Пеллиссье подбежал к злоумышленникам и попытался дать им отпор, но те избили его и скрылись. Итальянца доставили в местную больницу с синяками по всему телу и травмами скулы и века. Уточняется, что за несколько дней до инцидента пожилой мужчина, в прошлом чемпион по бобслею, перенес операцию на глазу.

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Нападавшие, среди которых оказались отец и сын, вернулись в Великобританию. Уточняется, что итальянская полиция не смогла задержать их в стране на основании материалов расследования. Пеллиссье подал заявление на британцев и сообщил, что намерен добиться справедливости.

Ранее сообщалось, что в Индии полицейский дал пощечину туристке, снимавшей на телефон ролик на территории Тадж-Махала. Женщина нарушила запрет на съемку и разозлилась на правоохранителя.

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      Мария Борисова
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