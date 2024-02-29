«Даже не думал, что так разочаруюсь» Россияне недовольны поездками в Европу. Что их так расстраивает?

Российские туристы жалуются на высокие цены и низкий уровень сервиса в Европе

В последнее время все больше россиян остаются недовольны поездками в Европу. Туристы жалуются на высокие цены в местных отелях, грязные номера и низкий уровень сервиса. Также соотечественники довольно часто сталкиваются с трудностями при оформлении виз в европейские страны. О том, какие впечатления остаются у граждан после путешествий, рассказываем в материале «Ленты.ру».

Ночлежка за 45 евро в сутки

Российский тревел-блогер Сергей Анашкевич, совсем недавно побывавший в Брюсселе, назвал местный отель ночлежкой. Путешественник рассказал, что забронировал гостиницу Aviation через Booking за 45 евро в сутки (около 4,5 тысячи рублей). По фотографиям он показался мужчине довольно презентабельным. Однако, заселившись в номер, россиянин был крайне разочарован.

Я даже не думал, что, поднявшись к себе в номер, столкнусь с разочарованием и огорчением от того, что там встречу Сергей Анашкевич российский тревел-блогер

Турист пожаловался на очень грязный пол в комнате. «Сам же номер можно смело назвать крохотной конурой с короткой кроватью для подростка, стулом, микро-столом, открытым шкафом и телевизором», — добавил он.

Вишенкой на торте, по словам блогера, стала душевая лейка, примотанная скотчем к держателю. Мужчина подчеркнул, что по-другому она просто не держалась.

Фото: Karl-Heinz Spremberg / Globallookpress.com

Большое разочарование у соотечественника вызвала и сама столица Евросоюза (ЕС). Россиянин пожаловался на грязь и неухоженность города. Он обратил внимание, что негативный образ создается уже по дороге из аэропорта в центр.

Повсюду мусор, покрытые слоем копоти кусты, валяются куски металла, пустые бутылки, какое-то тряпье Сергей Анашкевич российский тревел-блогер

Отвратительный запах средства от тараканов и грязь в номере

Начало отпуска в Португалии другой российской туристки обернулось настоящим кошмаром. В беседе с «Лентой.ру» жительница Москвы Марина рассказала, что также забронировала отель через Booking. По фото гостиница была красивой и новой, а отзывы о ней — положительные.

«Но в них не было информации о том, что у отеля есть старый и новый корпуса и что он расположен около приюта для бездомных, поэтому вечером было страшно выходить на улицу», — отметила туристка.

Фото:Fabrizio Bensch / Reuters

Россиянка сообщила, что ее заселили в старый корпус. В номере стоял отвратительный запах средства против тараканов, от которого жутко болела голова. Сама комната тоже не вызвала приятных эмоций. Отдыхающая поняла, что ей будет некомфортно там находиться и пошла на ресепшен, чтобы попросить работников гостиницы переселить ее в другую комнату.

Ситуацию осложнял тот факт, что накануне я сильно простудилась, поэтому планировала некоторое время провести в отеле и немного прийти в себя. Но оставаться в этом номере я не могла россиянка Марина

Туристка сообщила, что один из сотрудников гостиницы вообще не реагировал на ее просьбы. Другой оказался более услужливым и пообещал заселить Марину в новую комнату на следующий день, но только за доплату. По словам девушки, она была рада и этому.

Ночью у россиянки поднялась температура, и она снова спустилась на ресепшен, чтобы узнать, где находится ближайшая аптека. Однако оказалось, что все они уже давно закрыты.

«Сотрудник отеля сказал, что я могу заказать доставку лекарства через специальное приложение, — отметила туристка. — Сначала у меня не привязывался номер телефона, потом карточка. Я попросила работника заказать таблетки через его аккаунт, а я бы отдала ему наличные, но он отказал».

Никакой воды с российским паспортом

Нередко соотечественники сталкиваются с русофобией в Европе. Россиянке Анне Лариной, проживающей в Италии на протяжении десяти лет и имеющей ВНЖ в этой стране, отказались продать воду в одном из магазинов в римском аэропорту Фьюмичино из-за наличия у нее гражданства РФ.

Об инциденте Анна рассказала в соцсетях. Перед полетом пассажирка решила выпить воды и отправилась в дьюти-фри. Чтобы купить воду, ей требовалось предъявить посадочный талон. В этот момент продавец увидела российский паспорт Лариной и отказала ей в покупке.

Видеообращение россиянки вызвало широкий резонанс в итальянских СМИ. По мнению местных журналистов, такое поведение продавца вызывает серьезные вопросы о дискриминации и нарушении прав потребителей.

Визовые трудности не отступают

Тем временем жители российских регионов массово жалуются на трудности с подачей документов на визу в некоторые европейские страны. Например, свободных слотов в итальянских центрах нет на несколько недель вперед.

С подобной проблемой сталкиваются туристы, обращающиеся в филиалы компании в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Краснодаре

Ближайшие окна есть только на начало апреля. «Перспективы не самые приятные, — заявляют путешественники. — Записаться — это еще не все. А вот сколько это все будет рассматриваться — вот это лотерея».

Некоторые сложности наблюдаются и при оформлении документов на визу во Францию. Специалисты туротрасли предупреждают россиян, что одиночным заявителям записываться на ее подачу стало легче, чем семьям, поэтому часто их приходится «дробить».

«На данный момент длительность ожидания места составляет в среднем две недели, — указали эксперты. — Поэтому настоятельно рекомендуем подавать заявления на визы заблаговременно».

VIP-туристы из России продолжают отдавать предпочтение Европе

При этом, несмотря на все сложности, соотечественники продолжают выбирать для своих путешествий европейские направления, в особенности это касается VIP-туристов. В число самых востребованных среди богатых россиян вошли Франция, Италия и Греция.

Фото: Unsplash

«Продолжает возвращаться интерес к горнолыжному туризму в Европе, — сообщают эксперты туроператора PAC Group. — К примеру, Куршевель этой зимой показал рост в 65 процентов, а многие другие горнолыжные курорты, по сути, заново открылись для наших соотечественников».