Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 27 февраля 2024Путешествия

Россиянин описал один город Европы словами «большое разочарование»

Фото: Teunard Droog / Unsplash

Российский путешественник побывал в Брюсселе и пожаловался на грязь и неухоженность города. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Столица Евросоюза — большое разочарование», — такими словами описал россиянин этот город Европы. Он обратил внимание, что негативный образ города создается по пути из аэропорта в центр.

Материалы по теме:
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
15 февраля 2024
«Сидите дома и не позорьтесь!» Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
«Сидите дома и не позорьтесь!»Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
6 июля 2022

«Выбиты окна в ангарах, все изрисовано дурацкими граффити, в отстойниках стоят полусгнившие вагоны и электровозы, — рассказал он. — Повсюду мусор, покрытые слоем копоти кусты, валяются куски металла, пустые бутылки, какое-то тряпье».

Блогер обратил внимание, что в жилой части Брюсселя повсюду идут стройка или замена коммуникаций, а там, где тротуары не перекрыты, дороги разбитые и плохо отремонтированные. «Мусор на улицах под ногами — как вишенка на торте», — заключил автор.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов ранее выразил мнение, что российские туристы не хотят ехать в Европу, потому что она потеряла прежний лоск. Он отметил, что турпоток в ЕС снизился в том числе из-за обострившихся на Западе проблем миграционного характера.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Американские военные опубликовали свод данных о российских войсках

      Объявленный в розыск украинский депутат нашелся в Израиле в должности риэлтора

      Названо число ожидающих вступления в БРИКС стран

      Парень раскрыл родителям своей девушки правду о ней и столкнулся с критикой

      Во Франции назвали противоречивым молчание Европы о сносе памятников на Украине

      В России начали закрываться оставшиеся магазины LG и Sony

      Кулеба призвал уехавших украинцев вернуться домой для защиты страны

      Россиянин описал один город Европы словами «большое разочарование»

      В Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова

      Эскортница назвала себя «грязной» и рассказала о своих клиентах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше