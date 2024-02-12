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13:28, 12 февраля 2024Путешествия

Названа причина разочарования российских туристов в Европе

Дипломат Логвинов: российские туристы разочаровались в потерявшей лоск Европе

Фото: Fabien Maurin / Unsplash

Российские туристы не хотят ехать в Европу из-за того, что прежнего лоска там уже нет. Причину разочарования соотечественников в этом направлении РИА Новости назвал исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов.

Дипломат уверен, что ЕС не выигрывает от своей политики «закрытых дверей» для россиян. Он добавил, что вряд ли кто-то сегодня осмелится назвать точную цифру посетителей, которых потеряли европейские музеи из-за введенных ограничений.

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Логвинов также отметил, что в последние несколько лет турпоток из России в Европу уменьшился не только из-за ужесточения визовой политики и сложностей с авиаперелетами, но и по причине обострившихся на Западе проблем миграционного характера.

Ранее сообщалось, что россияне активно устремились за границу на февральские и мартовские праздники. По данным Российского союза туриндустрии, самыми популярными для поездок направлениями стали Таиланд, ОАЭ, Египет, Китай и острова Индийского океана.

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      Алина Черненко
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